Ракета Falcon 9 будет запущена в 2023 году до 100 раз
В планах Илона Маска, основателя компании SpaceX, запустить в следующем году ракету Falcon 9 до 100 раз.
В соцсетях Илона Маска, основателя аэрокосмической компании SpaceX, появилось сообщение о планах на следующий год.
Глава учреждения собирается в 2023 году совершить запуск своей основной ракеты-носителя Falcon 9 не менее, чем 100 раз.
В текущем году, по сообщению Маска компания намеревается проделать 60 запусков ракеты. На сегодняшний день Falcon 9 была запущена уже 39 раз.
Из этого вытекает вывод: ракета-носитель была в действии в среднем каждые 6,2 дня.
Чтобы достигнуть поставленной цели - 100 запусков за 12 месяцев - Falcon 9 в следующем году надо будет запускать каждые 3,65 дня.
Опубликовано: Храмова Оксана
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