Украина потребовала от США танки Abrams, а от Германии танки Leopard

Украина хочет получить от стран НАТО современные танки, а не только старые советские.

Украина рассчитывает получить от Германии и Соединенных Штатов Америки современные танки.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он призвал страны Запада передать танки Киеву.

Шмыгаль заявил, что Украине рассчитывает на получение от Германии танков Leonard-2, а от Соединенных Штатов - Abrams.

"Мы ожидаем от США, что они поставят свои танки Abrams, а от Германии мы ожидаем "Леопарды-2". Это современные танки, в которых Украина нуждается на поле боя", - заявил Шмыгаль.