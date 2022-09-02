Украина потребовала от США танки Abrams, а от Германии танки Leopard
Украина хочет получить от стран НАТО современные танки, а не только старые советские.
Украина рассчитывает получить от Германии и Соединенных Штатов Америки современные танки.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он призвал страны Запада передать танки Киеву.
Шмыгаль заявил, что Украине рассчитывает на получение от Германии танков Leonard-2, а от Соединенных Штатов - Abrams.
"Мы ожидаем от США, что они поставят свои танки Abrams, а от Германии мы ожидаем "Леопарды-2". Это современные танки, в которых Украина нуждается на поле боя", - заявил Шмыгаль.
Опубликовано: Николай Скира
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