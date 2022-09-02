Engie заявила, что Франция не столкнется с дефицитом газа зимой
Глава компании Engie заявила, что Франция не столкнётся с дефицитом «голубого топлива» зимой, невзирая на прекращение поставок газа «Газпромом».
2 сентября главный исполнительный директор французской энергетической и газовой компании Engie Катрин Макгрегор в интервью для RTL оценила запасы «голубого топлива» в газохранилищах Франции.
Макгрегор утверждает, что в настоящее время запасы природного газа во Франции составляют 93% от максимального объёма газохранилищ, ввиду чего директор Engie уверена в том, что этой зимой французы не столкнутся с дефицитом.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Шольц заявил, что Германия не сможет обойтись без российского газа
В США полиция обыскивает недвижимость российского олигарха Виктора Вексельберга
Путин выступит с экстренным заявлением к общественности и жестким предупреждением Западу
ВСУ ударили по жилой пятиэтажке в Херсоне, двое погибли
Комиссия МАГАТЭ не сможет прибыть на ЗАЭС к назначенному времени