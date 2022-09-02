Engie заявила, что Франция не столкнется с дефицитом газа зимой

Глава компании Engie заявила, что Франция не столкнётся с дефицитом «голубого топлива» зимой, невзирая на прекращение поставок газа «Газпромом».

2 сентября главный исполнительный директор французской энергетической и газовой компании Engie Катрин Макгрегор в интервью для RTL оценила запасы «голубого топлива» в газохранилищах Франции.

Макгрегор утверждает, что в настоящее время запасы природного газа во Франции составляют 93% от максимального объёма газохранилищ, ввиду чего директор Engie уверена в том, что этой зимой французы не столкнутся с дефицитом.