Кристину Киршнер хотели застрелить: нападавший задержан
Вице-президент Аргентины во время попытки покушения не пострадала. Виновного взяли под стражу.
Преступник намеревался совершить покушение на Кристину Киршнер в Буэнос-Айресе. Инцидент произошел возле дома политика во время встречи со своими сторонниками.
Видеооборудование зафиксировало момент нападения: незнакомый мужчина наставил пистолет на лицо вице-президента, однако выстрела не случилось.
Возможно, попытка убийства не удалась из-за осечки оружия.
Преступника задержали сразу на месте покушения, им оказался 35-летний бразилец.
Министр безопасности Анибал Фернаднес:
"Человек, которого опознали те, кто был поблизости, и у которого было оружие, был задержан сотрудниками службы безопасности. Они отвели его в сторону, нашли оружие, и теперь оно должно быть исследовано"
Опубликовано: Храмова Оксана
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