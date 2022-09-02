Кристину Киршнер хотели застрелить: нападавший задержан

Преступник намеревался совершить покушение на Кристину Киршнер в Буэнос-Айресе. Инцидент произошел возле дома политика во время встречи со своими сторонниками.

Видеооборудование зафиксировало момент нападения: незнакомый мужчина наставил пистолет на лицо вице-президента, однако выстрела не случилось.

Возможно, попытка убийства не удалась из-за осечки оружия.

Преступника задержали сразу на месте покушения, им оказался 35-летний бразилец.

Министр безопасности Анибал Фернаднес:

"Человек, которого опознали те, кто был поблизости, и у которого было оружие, был задержан сотрудниками службы безопасности. Они отвели его в сторону, нашли оружие, и теперь оно должно быть исследовано"