Кристину Киршнер хотели застрелить: нападавший задержан

Вице-президент Аргентины во время попытки покушения не пострадала. Виновного взяли под стражу.

Преступник намеревался совершить покушение на Кристину Киршнер в Буэнос-Айресе. Инцидент произошел возле дома политика во время встречи со своими сторонниками.

Видеооборудование зафиксировало момент нападения: незнакомый мужчина наставил пистолет на лицо вице-президента, однако выстрела не случилось.

Возможно, попытка убийства не удалась из-за осечки оружия.

Преступника задержали сразу на месте покушения, им оказался 35-летний бразилец.

Министр безопасности Анибал Фернаднес:

"Человек, которого опознали те, кто был поблизости, и у которого было оружие, был задержан сотрудниками службы безопасности. Они отвели его в сторону, нашли оружие, и теперь оно должно быть исследовано"

Опубликовано: Храмова Оксана

 

 





 

 

 

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