Уэст заявил, что его брак с Кардашьян разрушила зависимость от порно

Второй год не утихают споры вокруг развода Ким Кардашьян и Канье Уэста. На днях певец изложил свою версию причин расставания с супругой.

В Сети не утихают скандалы вокруг расставания бизнесвумен Ким Кардашьян и рэп-исполнителя Канье Уэста. Недавно музыкант вновь коснулся щекотливой темы, поведав причину, которая способствовала ухудшению взаимоотношений звёздной пары.

Этой информацией поделилось издание Page six.

Канье Уэст утверждает, что Кардашьян никогда не отказывалась сниматься в откровенных фотосессиях для глянцевых журналов. Канье относился к такого рода занятиям скептически, заявляя, что своим детям никогда не позволит принимать участие в подобном.

Артист считает: "Голливуд - гигантский бордель, зависимость от порно разрушила мою семью. Я борюсь с зависимостью, которую продвигают соцсети".

Интересно, что знаменитости официально расстались лишь через год после подачи заявления о разводе. С марта текущего года звёзды не являются мужем и женой.