Китай отодвигает линию, проведенную США, чтобы сохранить мир в Тайваньском проливе

Китай ежедневно отправляет военные самолеты через срединную линию Тайваньского пролива после визита спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси в прошлом месяце, сокращая буферную зону, которая десятилетиями помогала сохранять мир.

Согласно данным, собранным Bloomberg News, в среднем 10 китайских самолетов пересекали границу, проведенную США, каждый день с 3 августа, когда Пелоси стала первым спикером Палаты представителей, посетившим Тайбэй за четверть века.

Полеты показывают, как Китай пытается использовать однодневное пребывание Пелоси в Тайбэе, чтобы установить прочное присутствие ближе к Тайваню. Хотя Пекин никогда официально не признавал срединную линию, которую США провели в 1954 году во время более раннего периода напряженности в районе пролива, его военные в значительной степени соблюдали границу на протяжении многих лет.

Вторжения эффективно сокращают буферную зону между двумя сторонами и сокращают количество времени, которое тайваньские военные должны отреагировать на любое нападение со стороны Китая. Они являются продолжением аналогичных полетов в юго-западную зону опознавания ПВО Тайваня и “патрулирования окружения” вокруг главного острова, которые Народно-освободительная армия усилила в последние годы.