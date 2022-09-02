Александр Ревва вернулся в Москву и отвел младшую дочку в первый класс

Коллеги и фанаты предположили, что шоумен может задержаться в Испании, однако он отметил День знаний в России.

Шоумена Александра Ревву долгое время подозревали в том, что он эмигрировал за границу. По слухам, полгода назад он выехал в Испанию. Однако юморист неожиданно вернулся в Москву и отвел свою младшую дочку Амели в первый класс, сообщает Пятый канал.

"С первым Днем знаний!" - так подписал артист фото дочки в школькой форме и с рюкзаком от Gucci.

Некоторые коллеги и фанаты полагали, что юморист, который родом из Донецка, перебрался в Европу, как это сделали некоторые осуждающие спецоперацию РФ знаменитости.

Правда, сам Ревва подобных планов публично не озвучивал и не делал никаких громких заявлений. В прессе даже прошла информация, что актер якобы оказался миллионером и получил паспорт гражданина Украины.

По данным портала, Александр Ревва как актер и бизнесмен состоялся в России, начав свой творческий путь с КВН. Ранее в одном из интервью его мать Любовь Рачеева заявила, что ее сын не откажется от места, которое дало ему успешную карьеру и статус. Она назвала поездку за границу не более чем отдыхом.