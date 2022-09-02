Теперь официально: два инспектора МАГАТЭ будут постоянно находиться на Запорожской АЭС
Два инспектора из МАГАТЭ будут располагаться на территории Запорожской АЭС и следить за состоянием атомной станции, которая по их мнению вызывает опасение.
Агентство Reuters сообщает, что два инспектора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) останутся на Запорожской АЭС на постоянной основе, говорится в заявлении посла России при международных организациях в Вене информационному агентству РИА Новости.
О сроках пребывания информации пока нет.
Опубликовано: Силивончик Алина
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