Бритни Спирс реагирует на комментарии сына Джейдена о ней как матери

Бритни Спирс сказала, что ей было грустно слышать, как ее сын Джейден выразил разочарование по поводу того, как она изо всех сил пыталась любить их как мать.

“Меня глубоко огорчает, что Джейден возмущается тем, что я не оправдала его ожиданий от матери ... и, возможно, однажды мы сможем встретиться лицом к лицу и поговорить об этом открыто!!!!” Спирс написала об этом в длинном полуночном посте в Instagram.

15-летний Джейден Федерлайн рассказал о своих эмоциях по отношению к своей маме в беседе с режиссером Дафной Барак, которая была высмеяна в статье Daily Mail ранее в тот же день.

“Я думаю, что мама изо всех сил старалась уделять нам обоим внимание и проявлять к нам равную любовь, и я не думаю, что она проявила достаточно внимания к Престону, и мне очень жаль из-за этого”, - начал он. “Мы оба прошли через такое большое давление в прошлом, что сейчас это наше безопасное место, чтобы переварить все эмоциональные травмы, через которые мы прошли, чтобы исцелиться, исцелить наше психическое состояние”.

Джейден и его брат Шон Престон Федерлайн, 16 лет, не видели свою мать уже несколько месяцев, по словам их отца и бывшего мужа Спирс Кевина Федерлайна. Они также не присутствовали на свадьбе Спирс и Сэма Асгари.