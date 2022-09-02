Власти РФ одобрили инициативу Баскова по созданию Российской музыкальной ассоциации

Золотой голос России намерен лично возглавить эту организацию и продвигать культуру своей страны.

Правительство России положительно оценило инициативу народного артиста РФ Николая Баскова, предложившего создать музыкальную ассоциацию для продвижения культуры своей страны, сообщает Пятый канал.

Певец предложил поддерживать российское творческое сообщество на высоком уровне через организацию, которая состоит из известных артистов.

Эту идею среди прочих поддержали исполнители Олег Газманов и Григорий Лепс.

Кабмин оценил как создание самой музыкальной ассоциации, так и желание Николая Баскова использовать в названии структуры указание на географическую принадлежность.

Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным и опубликовано на российском официальном портале правовой информации.

Как и многие другие российские знаменитости, Николай Басков поддержал спецоперацию России по защите Донбасса. Его точку зрения разделяют Лариса Долина, Стас Михайлов, Григорий Лепс, Валерия, Филипп Киркоров, Александр Маршал, Олег Газманов.