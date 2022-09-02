Российская армия ликвидировала 3000 иностранных наёмников за время спецоперации на Украине
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что с начала спецоперации на Украине российские военнослужащие в боях на Донбассе уничтожили 3000 иностранных наёмников ВСУ.
2 сентября министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу на селекторном совещании с высшим руководством Вооружённых сил РФ заявил, что в ходе спецоперации на Украине российские военнослужащие уничтожили приблизительно три тысячи иностранных наёмников, прибывших на Донбасс для участия в боевых действиях на украинской стороне.
Также глава российского оборонного ведомства Шойгу отметил факт того, что граждане других государств в последнее время из-за больших потерь ВСУ в ходе СВО стали в три с половиной раза реже вступать в ряды украинской армии.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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