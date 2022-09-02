Германия: Столкновение полиции с протестующими у оружейного завода

Антивоенные демонстранты «Разоружите Рейнметалл» пытались заблокировать вход на фабрику, производящую оружие, чтобы не допускать производства оружия для войны в Украине.

Германия занимает пятое место в мире по экспорту оружия. Полиция применила перцовый баллончик и дубинки против протестующих в немецком городе Кассель рано утром в пятницу, когда антивоенные демонстранты попытались заблокировать вход на оружейный завод.

Офицеры заявили, что протестующие начали бросать в них какие-то предметы.

Активисты движения "Разоружить Рейнметалл" призывают к протестам по всей стране, чтобы попытаться остановить производство и поставку оружия, в том числе для войны в Украине.

Демонстранты пытались помешать утренней смене проникнуть на завод конкурента Rheinmetall Krauss-Maffei Wegmann. Позже группа заявила, что в тот день успешно остановила производство на заводе.

Ожидается, что демонстрация продлится до воскресенья.