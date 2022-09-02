В Великобритании активисты Гринпис сбросили каменные блоки в море против разрушительного рыболовства

Известняковые камни были сброшены в морскую охраняемую зону у берегов Англии, чтобы создать скалистый подводный барьер для защиты океана.

Гринпис сбросил 18 огромных каменных блоков в Ла-Манш, чтобы предотвратить разрушительный промышленный промысел в море в охраняемой зоне на юго-западе Англии, объявила ассоциация 2 сентября.

По оценке Greenpeace, этот шаг сделает невозможным донный траловый промысел, блоки повредят сети, которые в свою очередь повреждают морское дно и убивают нецелевые виды.

Известняковые камни весом от 500 до 1400 кг были сброшены в четверг в охранной зоне Юго-Западных глубин, морской охраняемой территории у юго-западной оконечности Англии.

«Мы создали этот скалистый подводный барьер для защиты океанов в качестве крайней меры. Мы бы предпочли, чтобы правительство выполняло свою работу», — говорит Уилл МакКаллум, представитель Greenpeace UK.

По словам Уилла МакКаллума, разрешение на донное траление в заповедных зонах является «возмутительным».

«Это разрушает большую часть морской экосистемы и высмеивает нашу так называемую (политику) защиты», — сказал он. Действия Greenpeace были предприняты после того, как на прошлой неделе в ООН провалились переговоры по заключению международного договора об океанах.