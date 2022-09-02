Турция критикует Европу за участившиеся случаи отказа в выдаче шенгенских виз
Процент отклонений заявлений на получение шенгенской визы из Турции в 2021 году составил почти 17 процентов, согласно данным schengenvisainfo.com , что еще больше подчеркивает увеличение по сравнению с последними годами.
В докладе, представленном ПАСЕ, также утверждалось, что государства-члены ЕС запрашивают у заявителей слишком много ненужных документов, что визовый сбор слишком дорогой и что визы выдаются на все более короткий период, среди других жалоб.
Отказы становятся все более распространенным явлением среди финансово обеспеченных граждан Турции, имеющих карьеру, по словам заявителей, которые беседовали с Al Jazeera, а также множества других людей, которые поделились своим опытом в социальных сетях в последние месяцы.
Шенгенская виза стоит примерно 100 долларов или евро, включая сборы сторонних визовых компаний, используемых большинством стран Шенгенского соглашения для предварительной оценки заявлений.
Опубликовано: Силивончик Алина
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