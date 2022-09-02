Хаматова набросилась на российскую журналистку после спектакля в Латвии
Чулпан Хаматова накинулась на представительницу СМИ из России, которая приблизилась к актрисе после спектакля в Латвии.
Известная актриса Чулпан Хаматова неожиданно набросилась на представительницу СМИ из РФ после выступления в Латвии. Оказалось, журналистка знакома со знаменитостью.
Артистка после спектакля вышла из гримёрки. Направляясь к выходу из театра, звезда сцены резко ответила представителю прессы.
Портал PROZVEZD передаёт слова Хаматовой: "Не смейте ко мне приближаться. Отойдите на пять метров! Дайте нам пройти! Я вам сказала, чтобы вы ушли! Вам не ясно?!".
Напомним, что учредитель фонда "Подари жизнь" уехала из России фактически сразу после запуска спецоперации РФ в Украине, осудив действия российских властей.
Опубликовано: Наталья Гончарова
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Медведев заявил, что Россия может прекратить поставки газа в Европу
Зеленский своими указами лишил гражданства десятерых украинцев
Шольц заявил о необходимости переговоров с Путиным и поиском компромисса с Россией
Зеленский и «Энергоатом» пытаются оказать давление на миссию МАГАТЭ на ЗАЭС
Путин выступит с экстренным заявлением к общественности и жестким предупреждением Западу