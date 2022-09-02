Австралия не будет проводить Кубок Азии-2023

Асмус вышла на связь впервые после того, как на неё завели дело о дискредитации ВС РФ

После того как было объявлено, что на Кристину Асмус заведено дело о дискредитации ВС России, актриса пропала. Даже на Дне знаний её не было с дочерью.

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