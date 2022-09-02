Австралия не будет проводить Кубок Азии-2023

Австралия отозвала свою заявку на проведение Кубка Азии 2023 года после того, как Китай отказался от участия из-за Covid-19.

Австралия объявила в пятницу, что отзывает свою заявку на проведение Кубка Азии 2023 года.

Причиной отказа стала остановка Китая из-за жестких мер по преодолению пандемии коронавируса.

Китай также отклонил ранее заявку на проведение Кубка Азии - 2023.

 

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 





 

 

 

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