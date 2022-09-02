В суданском Голубом Ниле вспыхивают межплеменное насилие
Семь человек были убиты и 23 получили ранения в результате вспышки межплеменного насилия в южном суданском штате Голубой Нил, сообщил комитет безопасности штата всего через несколько недель после крупных столкновений.
Комитет заявил, что причина последнего насилия все еще расследуется, и не уточнил, какие племена были вовлечены в столкновения в двух частях штата.
В ночном заявлении он объявил комендантский час в двух крупных городах и запретил ненужные собрания.
Напряженность в Фундж-Хауса обострилась в июле после обвинений со стороны фундж, которые долгое время населяли штат Голубой Нил, в том, что хауса, населяющие сельскохозяйственные районы по всей стране, пытались претендовать на часть их земли.
Опубликовано: Силивончик Алина
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