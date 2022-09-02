Проклова рассказала о жизни после инсульта

Актриса Елена Проклова рассказала, что отношение её к жизни после перенесённого инсульта не поменялось.

О состоянии своего здоровья после инсульта поведала актриса Елена Проклова в интервью KP.RU.

Артистка ответила на вопрос о переосмыслении жизни после болезни: "Безусловно, размышления по этому поводу появились, но кардинально отношение к жизни не поменялось".

Звезда экрана часто стала думать о том, что собственным здоровьем нужно заниматься, но при этом Елена без особых эмоций размышляет по поводу, "чем заканчивается жизнь".

Проклова призналась, что проблемы с самочувствием не стали для неё неожиданностью. У Елены Игоревны имеется дом в Сочи. Знаменитость уже подбирает мебель в жильё, а ходить на пляж, где тьма народа, она даже не думает.

Актриса пояснила: "У меня на участке есть маленький бассейн. Мне этого достаточно".

Свой день рождения, который знаменитость отмечает 2 сентября, она отпразднует в кругу близких людей.