Проклова рассказала о жизни после инсульта
Актриса Елена Проклова рассказала, что отношение её к жизни после перенесённого инсульта не поменялось.
О состоянии своего здоровья после инсульта поведала актриса Елена Проклова в интервью KP.RU.
Артистка ответила на вопрос о переосмыслении жизни после болезни: "Безусловно, размышления по этому поводу появились, но кардинально отношение к жизни не поменялось".
Звезда экрана часто стала думать о том, что собственным здоровьем нужно заниматься, но при этом Елена без особых эмоций размышляет по поводу, "чем заканчивается жизнь".
Проклова призналась, что проблемы с самочувствием не стали для неё неожиданностью. У Елены Игоревны имеется дом в Сочи. Знаменитость уже подбирает мебель в жильё, а ходить на пляж, где тьма народа, она даже не думает.
Актриса пояснила: "У меня на участке есть маленький бассейн. Мне этого достаточно".
Свой день рождения, который знаменитость отмечает 2 сентября, она отпразднует в кругу близких людей.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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