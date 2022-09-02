FT: страны G7 намерены ввести потолок цен на российскую нефть
Министры финансов стран-участниц G7 поддержат введение потолка цен на российскую нефть и нефтепродукты.
В пятницу, 2 сентября 2022 года, международная газета «Файнэншл Таймс», ссылаясь на высокопоставленный источник, сообщила о том, что главы Министерств финансов стран-участниц G7 в рамках виртуальной встречи одобрят введение ценовых ограничений на импортируемые из России нефть и нефтепродукты.
По данным источника издания, установленный странами «Большой семёрки» потолок цен на российскую нефть начнёт действовать с 5 декабря этого года, а на нефтепродукты произведённые в РФ с 5 февраля 2023 года.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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