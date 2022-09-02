Сотрудники Запорожской АЭС устали бояться и сообщили МАГАТЭ, кто ведет обстрел
Сотрудники ЗАЭС рассказали шефу МАГАТЭ Рафаэлю Гросси, кто на самом деле обстреливает станцию, рассказал представитель областной администрации Владимир Рогов.
К тому же жители Энергодара подготовили коллективное обращение в ООН, которое подписали более 20 тысяч человек, где также имеются фото и свидетельские показания о ядерном терроризме ВСУ, действующему по приказу Киева.
«Вчера сотрудники атомной станции прекратили бояться. Они начали рассказывать Гросси, откуда летит и что происходит», — заявил Ррогов.
Представительство России в ООН обратилось в этой связи с требованием созвать Совет безопасности по проблеме Запорожской АЭС с обязательным выступлением в нем главы миссии МАГАТЭ на ЗАЭС и директора агентства Рафаэля Гросси.
Опубликовано: Тарас Медведев
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