Китай направил к берегам Тайваня 19 самолётов и 3 военных корабля

Народно-освободительная армия Китая направила к берегам Тайваня девятнадцать самолётов и три военных корабля.

в пятницу, 2 сентября 2022 года, пресс-служба Вооруженных силы Тайваня во время официального брифинга оборонного ведомства заявила, что в 12 часов по Москве тайваньские военные зафиксировали в морском и воздушном пространстве страны 19 самолётов и 3 кораблей НОАК.

Отмечается, что в ответ на приближение к границам острова Тайваня военных самолётов и кораблей Народно-освободительной армии Китая, тайваньские военнослужащие направили воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, выпустили радиопредупреждения, а также развернули зенитно-ракетные комплексы в сторону Китайской Народной Республики.