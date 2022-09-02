Китай направил к берегам Тайваня 19 самолётов и 3 военных корабля
Народно-освободительная армия Китая направила к берегам Тайваня девятнадцать самолётов и три военных корабля.
в пятницу, 2 сентября 2022 года, пресс-служба Вооруженных силы Тайваня во время официального брифинга оборонного ведомства заявила, что в 12 часов по Москве тайваньские военные зафиксировали в морском и воздушном пространстве страны 19 самолётов и 3 кораблей НОАК.
Отмечается, что в ответ на приближение к границам острова Тайваня военных самолётов и кораблей Народно-освободительной армии Китая, тайваньские военнослужащие направили воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, выпустили радиопредупреждения, а также развернули зенитно-ракетные комплексы в сторону Китайской Народной Республики.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Медведев заявил, что Россия может прекратить поставки газа в Европу
Шойгу сообщил, что ВСУ несут большие потери в попытке контрнаступления
Шольц заявил о необходимости переговоров с Путиным и поиском компромисса с Россией
Зеленский своими указами лишил гражданства десятерых украинцев
Путин выступит с экстренным заявлением к общественности и жестким предупреждением Западу