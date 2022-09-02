В Германии возникли беспорядки на демонстрации антивоенного альянса «Rheinmetall disarm»
Между полицией и активистами вспыхнули беспорядки перед заводом по производству вооружений в Касселе.
Пресс-секретарь полиции Касселя заявила, что в чиновников забрасывали строительными предметами, а против демонстрантов применяли газ и дубинки. Чиновники сообщили в Twitter , что настроение протестующих было «агрессивным».
По состоянию на утро пятницы полиции не было известно о каких-либо травмах. Помимо сотрудников полиции, также был задействован полицейский вертолет.
Антимилитаристский альянс «Rheinmetall Disarm» направлен против поставок оружия от Rheinmetall и других оружейных компаний, в том числе в связи с войной на Украине.
В пятницу утром входы на производственную площадку конкурента Rheinmetall Krauss-Maffei Wegmann были заблокированы, чтобы не допустить начала смены.
По словам представителя компании, активистам это удалось. По его словам, в блокаде участвовало несколько сотен человек. Продолжающиеся протесты также были задокументированы в Twitter.
Улица, на которой находился объект, временно перекрыта. Затем сформировался марш протеста, двигавшийся по центру города.
Под лозунгом «Разоружение Касселя — это (не) искусство!» Общенациональный альянс призвал к созданию лагеря протеста и действиям против войны, перевооружения и изоляции. Многодневная акция протеста запланирована до воскресенья.
Опубликовано: Тарас Медведев
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