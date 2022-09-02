Литвинова назвала минусы жизни в России
Актриса и режиссёр Рената Литвинова рассказала о том, что ей не нравится в жизни в РФ.
В числе известных личностей, покинувших Россию после запуска спецоперации в Украине, оказалась и актриса и режиссер Рената Литвинова.
Звезда сцены и экрана уехала вместе со своей приятельницей исполнительницей Земфирой в Париж, обосновавшись в купленной ею квартире в самом центре французской столицы.
Журналисты информационного портала "CT News" вспомнили, как Рената Литвинова 15 лет назад высказывалась по поводу того, что ей не нравится в России.
В 2007 году артистка стала гостьей шоу "Сто вопросов к взрослому" на канале ТВЦ. Тогда девочка-подросток поинтересовалась у знаменитости: "В той ли стране вы родились?".
Ответ Литвиновой был таков: "Здесь, конечно, плохой климат. Здесь, конечно, унылые районы. Здесь, конечно, сносят старинные дома".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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