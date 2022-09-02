Миссия МАГАТЭ не дала оценки обстрелам Запорожской АЭС
Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что члены инспекции МАГАТЭ не дали оценки обстрелам Запорожской АЭС в Энергодаре.
В пятницу, 2 сентября 2022 года, руководитель военно-гражданской администрации запорожской области Евгений Балицкий специально для телеканала «Россия 24» рассказал, что инспекторы МАГАТЭ зафиксировали все факты обстрелов территории запорожской атомной электростанции.
Балицкий добавил, что миссия МАГАТЭ отказалась давать оценки обстрелам Запорожской АЭС в Энергодаре, сославшись на то, что эксперты организации не вправе делать какие-либо заключения касательно «военной ситуации».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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