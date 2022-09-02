Новый премьер-министр Великобритании вступит в должность одновременно с массовым увольнением сотрудников

Сотрудники, работающие в здании министерства бизнеса и энергетики Великобритании, начнут забастовку в тот же день, когда будет назначен новый премьер-министр страны.

Британский профсоюз государственных служащих сообщил, что уборщики, охранники, работники приемной, сотрудники почтового отделения и другие сотрудники Департамента бизнеса, энергетики и промышленной стратегии (BEIS) уволятся 5 и 6 сентября из-за проблем со здоровьем, безопасностью и других прав.

Профсоюз заявил, что забастовка была вызвана неспособностью фирмы, нанимающей аутсорсинговых работников, соблюдать протоколы по охране труда и технике безопасности.

Ожидается, что новый лидер Великобритании будет назван 5 сентября, а официально приступит к работе 6 сентября.

Генеральный секретарь PCS Марк Сервотка заявил, что сотрудники по всей государственной службе все больше злятся и впадают в отчаяние, поскольку правительство ничего не делает для облегчения кризиса стоимости жизни.

Следующий британский лидер придет к власти во время интенсивных промышленных беспорядков, когда профсоюзы бастуют в самых разных отраслях.

Растущая инфляция подпитывает требования о повышении заработной платы и улучшении условий труда, в то время как стране грозит рецессия.

Лиз Трасс, кандидат на замену Бориса Джонсона на посту премьер-министра Великобритании, заявила, что предпримет жесткие и решительные действия, чтобы ограничить забастовки профсоюзов, если она станет лидером.