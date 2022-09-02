Медведев заявил, что Россия может прекратить поставки газа в Европу
Так заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев прокомментировал слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о намерении ограничить цены на российский газ.
Это заявление Дмитрия Медведева опубликовано в его телеграм-канале. По словам политика, Евросоюз рискует остаться без российского природного газа, если примет решение о введении потолка цен. Как подчеркнул Медведев, «будет, как с нефтью», имея в виду недавние слова вице-премьера Александра Новака о том, что в случае ограничения цен на нефть Россия прекратит ее поставки в страны, присоединившиеся к данному решению.
Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости ограничить цены на российский трубопроводный газ, поставляемый в Европу.
Опубликовано: Алексей Гладкий
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