Медведев заявил, что Россия может прекратить поставки газа в Европу

Так заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев прокомментировал слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о намерении ограничить цены на российский газ.

Это заявление Дмитрия Медведева опубликовано в его телеграм-канале. По словам политика, Евросоюз рискует остаться без российского природного газа, если примет решение о введении потолка цен. Как подчеркнул Медведев, «будет, как с нефтью», имея в виду недавние слова вице-премьера Александра Новака о том, что в случае ограничения цен на нефть Россия прекратит ее поставки в страны, присоединившиеся к данному решению.

Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости ограничить цены на российский трубопроводный газ, поставляемый в Европу.