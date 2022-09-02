В Греции общественность возмутили высказывания епископа об изнасиловании

Во время теледебатов об абортах православный епископ Хризостом Додонский заявил, что женщина «не может забеременеть в результате изнасилования».

Высокопоставленный греческий священнослужитель вызвал возмущение в пятницу (2 сентября) после того, как заявил по национальному телевидению, что изнасилование происходит с согласия женщины и не может привести к беременности.

«Женщину не насилуют, если она этого не хочет», — заявил епископ Додонский Хризостом в эфире телеканала во время дебатов об абортах.

Он добавил, что «женщина не может забеременеть в результате изнасилования, и ее участие необходимо для зачатия ребенка».

Его заявления были быстро осуждены министром образования и по делам религии Ники Керамеусом, который назвал их «немыслимыми и предосудительными». Такие высказывания «жестоко шокируют общество и не соответствуют позиции церкви, которая поддерживает женщин, пострадавших от жестокого обращения и изнасилования», сказала она.

Элладская церковь, хранительница господствующей в стране православной веры согласно Конституции, исключительно мужская и крайне консервативная. Она выступает против однополых отношений, добрачного секса и абортов, а также сопротивляется попыткам ограничить литургии и причастие во время пандемии коронавируса.