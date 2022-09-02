Диетолог Саманта Бош назвала диету, которая помогает женщинам похудеть

Менопауза у женщин наступает примерно в 45-55 лет и сопровождается множеством неприятных симптомов. Один из них – набор веса и сложности с похудением.

Справиться с этой проблемой помогает диета Галвестона – режим питания, включающий большое количество цельных продуктов и направленный на снижение воспаления.

Основная цель диеты Галвестона - помочь людям в перименопаузе управлять своим весом и избежать его увеличения. Она также помогает регулировать гормональный уровень и облегчить симптомы этого периода.

Основные принципы диеты – потребление продуктов, снижающих воспаление, интервальное голодание и акцент на полезные углеводы.

Диета предусматривает потребление нежирного белка, здоровых жиров и избранной группы продуктов с низким содержанием крахмала, а также витамина D, клетчатки и омега-3 жирных кислот.

Хотя употребление противовоспалительных продуктов и ограничение потребления провоспалительных продуктов полезно для большинства.

Но диетологи предупреждают, что интервальное голодание подходит не всем. При некоторых проблемах с пищеварительной системе оно противопоказано.

Диетолог отмечает, что ограничение приема пищи поздним вечером — отличная идея, но сокращение окна приема пищи может привести к циклу лимитов, а затем – к перееданию.