Диетолог Саманта Бош назвала диету, которая помогает женщинам похудеть
Менопауза у женщин наступает примерно в 45-55 лет и сопровождается множеством неприятных симптомов. Один из них – набор веса и сложности с похудением.
Справиться с этой проблемой помогает диета Галвестона – режим питания, включающий большое количество цельных продуктов и направленный на снижение воспаления.
Основная цель диеты Галвестона - помочь людям в перименопаузе управлять своим весом и избежать его увеличения. Она также помогает регулировать гормональный уровень и облегчить симптомы этого периода.
Основные принципы диеты – потребление продуктов, снижающих воспаление, интервальное голодание и акцент на полезные углеводы.
Диета предусматривает потребление нежирного белка, здоровых жиров и избранной группы продуктов с низким содержанием крахмала, а также витамина D, клетчатки и омега-3 жирных кислот.
Хотя употребление противовоспалительных продуктов и ограничение потребления провоспалительных продуктов полезно для большинства.
Но диетологи предупреждают, что интервальное голодание подходит не всем. При некоторых проблемах с пищеварительной системе оно противопоказано.
Диетолог отмечает, что ограничение приема пищи поздним вечером — отличная идея, но сокращение окна приема пищи может привести к циклу лимитов, а затем – к перееданию.
Опубликовано: Светлана Репина
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