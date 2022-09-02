В Германии предложили полякам вернуть бывшие немецкие земли в обмен на репарации

Немцы прокомментировали требование Польши от Германии касательно выплаты более триллиона долларов в качестве репараций.

2 сентября немецкие пользователи Twitter раскритиковали выдвинутое главой правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярославом Качиньским касательно репараций за нанесённый Польше Нацистской Германией ущерб во время Второй мировой войны, который польский политик оценил более чем в триллион долларов.

Недовольные требованием Польши граждане Германии пришли к выводу, что у поляков «просто кончились денежки» и предложили в обмен на финансовые выплаты вернуть в состав ФРГ Силезию, Померанию и Западную Пруссию.