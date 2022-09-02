Кремль предупредил, что прекратит продавать нефть странам, которые устанавливают предельные цены на российские энергоносители
Ожидается, что министры финансов стран "Большой семерки" сегодня утвердят планы по ограничению цен на российскую нефть, направленные на сокращение доходов от войны Москвы на Украине.
Если лидеры G7 решат ввести предельные цены на российскую нефть, это приведет к значительной дестабилизации мирового нефтяного рынка, заявили в Кремле.
Об этом заявил сегодня журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков:
Компании, которые устанавливают предельные цены, не будут входить в число получателей российской нефти. Мы просто не будем сотрудничать с ними на нерыночных принципах.
Комментарии Пескова прозвучали после того, как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС пора рассмотреть возможность аналогичного ограничения цен на закупки российского газа.
Опубликовано: Силивончик Алина
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