Байден встретится с лидером ЮАР, несмотря на разногласия по России
Президент Джо Байден встретится с президентом Южной Африки Сирилом Рамафосой в этом месяце, объявил в четверг Белый дом, поскольку администрация стремится сблизить африканские страны с США.
Этот шаг власти готовы сделать несмотря на то, что Южная Африка и многие ее соседи заняли нейтральную позицию в отношении российского вторжения в Украину.
Объявление о визите 16 сентября последовало за визитом госсекретаря США Энтони Блинкена в Южную Африку в прошлом месяце, в ходе которого он заявил, что администрация Байдена рассматривает 54 страны Африки как "равных партнеров" в решении глобальных проблем.
Но администрация была разочарована тем, что Южная Африка и большая часть континента отказались последовать примеру США в осуждении российского вторжения в Украину.
Южная Африка воздержалась при голосовании в Организации Объединенных Наций, чтобы осудить действия России, а Рамафоса избегал какой-либо критики в адрес России и вместо этого призвал к миру при посредничестве.
Опубликовано: Силивончик Алина
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