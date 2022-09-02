Байден встретится с лидером ЮАР, несмотря на разногласия по России

Президент Джо Байден встретится с президентом Южной Африки Сирилом Рамафосой в этом месяце, объявил в четверг Белый дом, поскольку администрация стремится сблизить африканские страны с США.

Этот шаг власти готовы сделать несмотря на то, что Южная Африка и многие ее соседи заняли нейтральную позицию в отношении российского вторжения в Украину.

Объявление о визите 16 сентября последовало за визитом госсекретаря США Энтони Блинкена в Южную Африку в прошлом месяце, в ходе которого он заявил, что администрация Байдена рассматривает 54 страны Африки как "равных партнеров" в решении глобальных проблем.

Но администрация была разочарована тем, что Южная Африка и большая часть континента отказались последовать примеру США в осуждении российского вторжения в Украину.

Южная Африка воздержалась при голосовании в Организации Объединенных Наций, чтобы осудить действия России, а Рамафоса избегал какой-либо критики в адрес России и вместо этого призвал к миру при посредничестве.