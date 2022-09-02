85-летний Сильвио Берлускони дебютирует на TikTok с обращением к молодым избирателям

Бывший премьер-министр Италии, планирующий политическое возвращение, нацелен на молодежь после снижения избирательного возраста.

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони дебютировал в TikTok, пытаясь привлечь внимание молодежи в преддверии общенациональных выборов в этом месяце после того, как в стране был снижен возраст для голосования.

“Привет, ребята, вот и я”, - сказал 85-летний мужчина, запустив свое короткое видео на принадлежащем Китаю сайте социальных сетей, который чаще используется подростками и в котором доминируют танцоры и модные клипы.

Берлускони, который трижды возглавлял итальянское правительство, планирует политическое возвращение на выборах 25 сентября, после того как отставка в июле премьер-министра Марио Драги снова погрузила страну в политический кризис.

Опубликовано: Силивончик Алина

 

 





 

 

 

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