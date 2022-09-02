Тайны мастера: сколько версий «Мастера и Маргариты» создал Михаил Булгаков
Мистический роман не читал только ленивый, и история его создания с каждым годом обрастает новой информацией.
Термин "Булгаковская Москва" за последние десятилетия стал очень популярным. Места рядом с Патриаршими прудами, на Большой Садовой, где жил Михаил Булгаков, охотно посещают и москвичи, и туристы.
Мистику его произведений читатели переносят и на улицы города. Мистикой овеяно и создание романа "Мастер и Маргарита".
Оказывается, версий произведения было несколько. Более того - в первых версиях ни Мастера, ни Маргариты не было вообще.
Вообще тому, что роман увидел свет, мир во многом обязан жене Мастера - Елене Сергеевне. Она поклялась Михаилу Афанасьевичу, что напечатает "Мастера и Маргариту"- чего бы это ей не стоило.
В 1938-м, за два года до смерти Булгакова, рукопись была перепечатана на машинке, и автор лично поставил даты написания книги: 1928-1937-й. А потом приступил к ее корректуре.
Елена Сергеевна в этот период записала в дневнике: "Сколько хватает сил, Миша правит роман, а я переписываю". Их совместная работа прервалась в 1940-м - вместе со смертью писателя.
Эта женщина все оставшуются жизнь посвятила работе над наследием супруга. На доработку "Мастера и Маргариты" у Елены Сергеевны ушло более 20 лет., однако "канонической версии" текста у романа нет.
Так сколько у него было версий? В опубликованном двухтомнике черновиков романа их насчитывается шесть. Но некоторые источники называют другую цифру - восемь.
Примечательно, что менялось не только содержание, но и композиционное построение, и герои.
Менялись и названия. Более того - их было огромное множество. В этом списке - "Копыто инженера", "Жонглер с копытом", "Шляпа с пером", "Черный богослов", "Великий канцлер", "Сатана", "Он появился", "Подкова иностранца", "Черный маг", "Копыто консультанта", "Гастроли Воланда", "Пришествие","Князь тьмы". И это еще далеко не весь перечень.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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