Германия отвергает заявление Польши о том, что она должна 1,3 трлн евро военных репараций

Министерство иностранных дел заявило, что дело "закрыто" после того, как Ярослав Качиньский заявил, что Польша официально потребует возмещения ущерба.

Германия отклонила доклад польского парламента, в котором утверждается, что она должна своему восточному соседу 1,3 трлн евро за ущерб, причиненный во время второй мировой войны, заявив, что вопрос о репарациях военного времени “закрыт”.

“Позиция федерального правительства остается неизменной”, - заявил в пятницу представитель министерства иностранных дел Германии. “По мнению правительства, этот вопрос закрыт”.

Выступая по случаю 83-й годовщины вторжения в 1939 году, Качиньский сказал, что парламентский комитет подсчитал, что общие потери составили 6,2 трлн злотых, что составляет примерно 1,32 трлн евро.

В программной речи в Праге ранее на этой неделе канцлер Германии Олаф Шольц обозначил более конфронтационную позицию по поводу подавления Польшей независимости судебной системы, заявив, что средства ЕС должны быть привязаны к поддержанию стандартов верховенства закона.