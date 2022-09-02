Бывший супруг «мисс Кузбасс – 2010» приговорён к 12 годам колонии

В Москве суд приговорил бывшего супруга «мисс Кузбасс – 2010» к 12 годам колонии строгого режима за её убийство.

В пятницу, 2 сентября 2022 года, пресс-служба прокуратуры города Москвы сообщила, что согласно решению Щербинского районного суда экс-заместитель мэра Новокузнецка Александр Попов признан виновным в убийстве своей супруги Ксении Сапожковой, за что следующие двенадцать лет проведёт в исправительной колонии строго режима.

Отмечается, что в настоящее время приговор вынесенный столичным судом в отношении бывшего регионального чиновника, который по данным государственного обвинителя нанёс «мисс Кузбасс – 2010» колото-резанные раны, ставшие впоследствии причиной смерти женщины, и всячески пытавшийся запутать следствие, в законную силу не вступил.