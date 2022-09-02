NYP: Байдена оскорбили в прямом эфире во время обращения к нации

Президента США Джо Байдена нецензурно обругали в прямом эфире во время его обращения к нации в Филадельфии.

В пятницу, 2 августа 2022 года, американская газета-таблоид «Нью-Йорк пост» сообщила о том, что в Филадельфии недовольный политикой проводимой действующим президентом США Джо Байденом попытался сорвать обращение к нации американского лидера, которое по большей части было посвящено критике Дональда Трампа

Отмечается, что активист на протяжении всего выступления скандировал нецензурные выражения в адрес Байдена и делал это настолько громко, что их слышал не только президент Соединённых Штатов, но и любой, кто смотрел прямой эфир выступления в Индепенденс-холл.