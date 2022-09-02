В Венесуэле бывшего министра энергетики и нефти обвиняют в хищении, отмывании денег и рэкете

Правительство Венесуэлы обвиняет бывшего министра энергетики и нефти страны Рафаэля Рамиреса в участии в многомиллиардной операции по хищению в начале 2010-х годов, в которой использовалась двойная система обмена валюты.

Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб сообщил журналистам, что Рафаэль Рамирес разыскивается по различным обвинениям, включая хищение, отмывание денег и рэкет.

Ранее нынешний министр нефти страны Тарек Эль Айссами представил журналистам то, что он назвал доказательством мошенничества почти на 5 миллиардов долларов.

Документы включали письмо с одобрением кредита нефтяной компании в венесуэльских боливарах, который был погашен в долларах США, и почти 30 платежных квитанций.

Прокуратура утверждает, что Рамирес и его сообщники использовали двойную официальную и неофициальную систему обменных курсов, чтобы обогатиться. Система позволяла людям с политическими связями заработать миллионы за одну ночь, воспользовавшись огромной разницей между ставками.

По официальному обменному курсу боливары имеют значительно более высокую стоимость, чем на черном рынке. Те, у кого были доллары, могли покупать боливары на черном рынке, а затем давать ссуды госкомпании PDVSA, которой руководил Рамирес.

Компания возвращала их по официальному обменному курсу, в результате чего доход в долларах намного превышал то, что первоначально было потрачено на покупку венесуэльской валюты.

В операции участвовало несколько человек, в том числе тогдашний финансовый директор компании Виктор Аулар Бланко. Он был арестован во вторник и признал свое участие в схеме.