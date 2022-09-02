Европа недовольна возможным избранием Лиз Трасс на пост премьер-министра Великобритании

Следующим премьер-министром Великобритании может стать Лиз Трасс. В Европе обеспокоены такой возможностью.

Трасс является лидером правящей Консервативной партии и претендует на место Бориса Джонсона. Но у нее мало поклонников в 27 странах Европейского Союза.

В качестве министра иностранных дел она отстаивала закон, который в одностороннем порядке разорвал бы часть соглашения о Брексит.

Она также пообещала как премьер-министр добиться его принятия. Этот шаг может поставить Лондон на путь столкновения с Брюсселем.

Европейские дипломаты говорят, что с ситуацией на Украине и безудержной инфляцией последнее, что им нужно, это еще один Brexit.

В интервью Лиз Трасс неоднозначно высказывалась об отношении с Францией. Источники во французском правительстве расценили это как признак недоверия между Лондоном и Парижем.

В Германии представитель правящей Социал-демократической партии Нильс Шмид сказал, что многие утверждения Трасс ошибочны и неудачны.

Дипломаты ЕС говорят, что, хотя Трасс изначально была против выхода Великобритании из блока в преддверии референдума о Brexit 2016 года, она искренне поддержала его как член кабинета Джонсона, и поэтому вряд ли она примет более примирительный подход к острым вопросам после Brexit.