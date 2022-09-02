Американские B-52 пролетели над Стокгольмом на малой высоте
Бомбардировщик B-52 ВВС США пролетели над Стокгольмом в пятницу, 2 сентября на максимально низкой высоте.
Эти полеты проводились совместно с ВВС Швеции в рамках военных учений с целью вступления Швеции в НАТО.
Бомбардировщики B-52 группировки НАТО пролетели над Стокгольмом в пятницу, 2 сентября, на малой высоте в рамках интенсификации совместных учений, организованных с целью вступления Швеции в НАТО, сообщили AFP в армии Швеции.
«В сопровождении истребителей ВВС Швеции «Грипен» два B-52 ВВС США пролетели над столицей Северной Европы около 12:15 по местному времени», - рассказали шведские военные.
«Если учения с американскими стратегическими бомбардировщиками уже проводились в не так давно, то пролет такого типа организован впервые», - заявила пресс-секретарь шведской армии Тереза Фагерштедт.
«Теперь это упражнение имеет еще больше смысла», — сказала она.
После объявления Швеции и Финляндии кандидатами в члены НАТО в последние месяцы Соединенные Штаты и другие члены блока увеличили интенсивность совместных учений и подписали договор о военной взаимопомощи.
Опубликовано: Тарас Медведев
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