Россия готова восстановить поставки газа в Европу
Россия, похоже, готова возобновить поставки природного газа в Европу по газопроводу «Северный поток-1» 3 сентября, как и планировалось. Это снизит давление на континент, борющийся с усиливающимся энергетическим кризисом.
Предполагается, что потоки возобновятся после трехдневной остановки, при этом трубопровод будет работать на 20% от своей нормальной мощности, как и до отключения.
Эти данные являются облегчением для европейских стран, пытающихся обеспечить основные поставки природного газа в преддверии зимнего роста спроса.
Многие опасаются, что Россия продолжит перекрывать потоки газа. Один из высокопоставленных министров заявил, что контролируемый государством «Газпром» может полностью прекратить поставки по «Северному потоку-1» в ближайшие месяцы.
Ранее «Газпром» заявил, что заявил, что с 31 августа останавливает поток газа по ключевому газопроводу для проведения плановых работ по техническому обслуживанию.
В июле компания сократила пропускную способность «Северного потока-1» до 20%, заявив, что ожидает доставки отремонтированной детали.
Между тем пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков добавил к заявил, что возможны новые перебои с поставками по «Северному потоку-1».
Москва винит санкции, введенные Западом, в том, что они препятствуют рутинной эксплуатации и обслуживанию «Северного потока-1». Брюссель говорит, что это предлог, а Россия использует газ как экономическое оружие.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Медведев заявил, что Россия может прекратить поставки газа в Европу
Продолжительность жизни в Китае сейчас выше, чем в США
Шольц заявил о необходимости переговоров с Путиным и поиском компромисса с Россией
На российском нефтяном рынке появился новый крупный игрок вместо Китая
Путин выступит с экстренным заявлением к общественности и жестким предупреждением Западу