Россия готова восстановить поставки газа в Европу

Россия, похоже, готова возобновить поставки природного газа в Европу по газопроводу «Северный поток-1» 3 сентября, как и планировалось. Это снизит давление на континент, борющийся с усиливающимся энергетическим кризисом.

Предполагается, что потоки возобновятся после трехдневной остановки, при этом трубопровод будет работать на 20% от своей нормальной мощности, как и до отключения.

Эти данные являются облегчением для европейских стран, пытающихся обеспечить основные поставки природного газа в преддверии зимнего роста спроса.

Многие опасаются, что Россия продолжит перекрывать потоки газа. Один из высокопоставленных министров заявил, что контролируемый государством «Газпром» может полностью прекратить поставки по «Северному потоку-1» в ближайшие месяцы.

Ранее «Газпром» заявил, что заявил, что с 31 августа останавливает поток газа по ключевому газопроводу для проведения плановых работ по техническому обслуживанию.

В июле компания сократила пропускную способность «Северного потока-1» до 20%, заявив, что ожидает доставки отремонтированной детали.

Между тем пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков добавил к заявил, что возможны новые перебои с поставками по «Северному потоку-1».

Москва винит санкции, введенные Западом, в том, что они препятствуют рутинной эксплуатации и обслуживанию «Северного потока-1». Брюссель говорит, что это предлог, а Россия использует газ как экономическое оружие.