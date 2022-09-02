Газпром заявил о полной остановке работы Северного потока на неопределенный срок
"Газпром" полностью остановил перекачку газа по трубопроводу "Северный поток-1".
Российская компания "Газпром" объявила, что прокачка газа по трубопроводу "Северный поток" полностью остановлена.
Как говорится в сообщении компании, остановка газа происходит на неопределенный срок.
Причиной такого решения стаи многочисленные поломки. Отмечается, что российская сторона уже направила запрос в компанию Siemens.
"Газпром" направил Siemens письмо о необходимости починить турбину", - передает РИА Новости.
Опубликовано: Николай Скира
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