Китай раскритиковал слухи и фейки в интернете перед предполагаемым переизбранием Си Цзиньпина
Китайская служба по надзору за киберпространством пообещала принять жесткие меры в отношении фейковых новостей перед важным саммитом, на котором президент Си Цзиньпин собирается получить беспрецедентный третий срок у власти.
Управление киберпространства Китая запустило трехмесячную кампанию, направленную против онлайн-слухов и ложной информации о крупных встречах, важных событиях и политике.
Управление обещает бороться с нарушителями быстро, строго и сурово, но конкретные виды наказаний не озвучивает.
Согласно заявлению, киберпреследование обуздает слухи о безопасности труда, транспорте, стихийных бедствиях, а также ложную информацию об обществе, экономике и средствах к существованию людей.
Призыв Китая усилить и без того строгий контроль над интернетом прозвучал в тот момент, когда Коммунистическая партия готовится начать свой съезд руководства, который проводится два раза в десятилетие. Он состоится 16 октября.
Онлайн-платформам было настоятельно рекомендовано внести в черный список учетные записи, публикующие такой контент, а правительственным учреждениям было поручено оперативно отреагировать.
Китайский интернет подвергается жесткой цензуре из-за информации, которая расходится с официальной партийной риторикой.
Тем не менее, иногда цензоры не могут идти в ногу с изобретательными способами обхода контроля пользователями, как это было видно во время двухмесячной блокировки COVID в Шанхае в начале этого года, когда социальных сетях страны появилось множество гневных постов.
Опубликовано: Светлана Репина
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