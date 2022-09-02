Киев заявил, что нанес удар по российской базе возле Запорожской АЭС

Атака произошла на следующий день после визита представителей Международного агентства по атомной энергии, сообщает Le Figaro.

Украина сообщила в пятницу, 2 сентября, что она нанесла удар по российской базе в Энергодаре, городе, где расположена Запорожская атомная электростанция.

«В населенных пунктах Херсон и Энергодар точными ударами наших войск уничтожены три артиллерийские установки противника, а также склад боеприпасов», - говорится в сообщении украинской армии.