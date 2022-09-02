Киев заявил, что нанес удар по российской базе возле Запорожской АЭС
Атака произошла на следующий день после визита представителей Международного агентства по атомной энергии, сообщает Le Figaro.
Украина сообщила в пятницу, 2 сентября, что она нанесла удар по российской базе в Энергодаре, городе, где расположена Запорожская атомная электростанция.
«В населенных пунктах Херсон и Энергодар точными ударами наших войск уничтожены три артиллерийские установки противника, а также склад боеприпасов», - говорится в сообщении украинской армии.
Опубликовано: Тарас Медведев
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