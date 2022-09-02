Гигантское солнечное пятно может разрушить работу связи и наземных энергосистем

Астрономы предупреждают, что массивное солнечное пятно, развивающееся на обращенной к Земле стороне Солнца, может вызвать мощные вспышки, способные спровоцировать широкомасштабные разрушения.

Область солнечных пятен 3089 — одна из четырех отслеживаемых областей, которые имеют высокую вероятность вспышек. Это единственная область, способная вызвать мощную геомагнитную бурю в атмосфере Земли.

В последнем отчете SpaceWeatherLive, который отслеживает полярные сияния и солнечную активность в реальном времени сказано, что эта область солнечных пятен была активна несколько дней назад, но значительно утихла.

Однако у нее есть магнитная дельта-структура. Это означает, что область может стать источником самой большой вспышки Х-класса.

Такие вспышки случаются редко, но они могут производить столько же энергии, сколько миллиард водородных бомб.

Космическое агентство США предупреждает, что такие вспышки и связанные с ними корональные выбросы массы (CME) могут создавать длительные радиационные бури, которые могут повредить спутники, системы связи и даже наземные технологии и энергосистемы.

Например, вспышки X-класса 5 декабря и 6 декабря 2006 года, например, вызвали CME, который мешал сигналам GPS, посылаемым на наземные приемники.

При заблаговременном предупреждении многие спутники и космические аппараты могут быть защищены от наихудших последствий.