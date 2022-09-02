Китайского сборщика iPhone обвиняют в тайном приобретении тайваньской технологии

Тайваньская прокуратура предъявила главе Luxshare Precision Industry Co. обвинение в использовании подставной компании для тайного захвата ключевой местной фирмы.

Прокуроры утверждают в судебном иске, что председатель Luxshare Грейс Ван использовала гонконгскую фирму, чтобы тайно купить акции Speed Tech Corp. в 2012 году.

Тайваньский закон запрещает компаниям материкового Китая вести бизнес на острове без разрешения местных властей.

Luxshare присоединилась к эксклюзивному клубу мировых сборщиков iPhone в последние годы. Она заключила сделку по приобретению подразделения Wistron Corp. по производству смартфонов и стала первой компанией на материке, которая собирала данное устройство Apple Inc.

Luxshare является одним из крупнейших быстрорастущих китайских производителей электроники, которые все чаще перехватывают заказы Apple у известных фирм, таких как Hon Hai Precision Industry Co.

Она стала крупнейшим в мире производителем AirPods — одного из самых быстро продаваемых потребительских аксессуаров в мире.

Американские агентства, в том числе ФБР, обвинили Пекин в поощрении людей к краже технологий, которые служат его интересам.

Тайбэй рассматривает отток инженеров и специалистов по кремниевым технологиям в материковые компании как ключевую проблему национальной безопасности.