Китайского сборщика iPhone обвиняют в тайном приобретении тайваньской технологии
Тайваньская прокуратура предъявила главе Luxshare Precision Industry Co. обвинение в использовании подставной компании для тайного захвата ключевой местной фирмы.
Прокуроры утверждают в судебном иске, что председатель Luxshare Грейс Ван использовала гонконгскую фирму, чтобы тайно купить акции Speed Tech Corp. в 2012 году.
Тайваньский закон запрещает компаниям материкового Китая вести бизнес на острове без разрешения местных властей.
Luxshare присоединилась к эксклюзивному клубу мировых сборщиков iPhone в последние годы. Она заключила сделку по приобретению подразделения Wistron Corp. по производству смартфонов и стала первой компанией на материке, которая собирала данное устройство Apple Inc.
Luxshare является одним из крупнейших быстрорастущих китайских производителей электроники, которые все чаще перехватывают заказы Apple у известных фирм, таких как Hon Hai Precision Industry Co.
Она стала крупнейшим в мире производителем AirPods — одного из самых быстро продаваемых потребительских аксессуаров в мире.
Американские агентства, в том числе ФБР, обвинили Пекин в поощрении людей к краже технологий, которые служат его интересам.
Тайбэй рассматривает отток инженеров и специалистов по кремниевым технологиям в материковые компании как ключевую проблему национальной безопасности.
Опубликовано: Светлана Репина
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