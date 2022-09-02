В Аргентине распространяется неизвестная пневмония, не связанная с COVID-19
По данным органов здравоохранения Аргентины, в стране три человека погибли от пневмонии неизвестного происхождения. Еще у шестерых пациентов выявлено такое же заболевание.
У всех тесты на вызывающих пневмонию микробов, включая COVID-19, дали отрицательный результат.
Случаи заболевания были зафиксированы в Тукумане — небольшом регионе на северо-западе Аргентины, примерно в 800 милях от столицы Буэнос-Айреса — в конце августа.
Восемь заболевших были работниками здравоохранения, а еще один был пациентом отделения интенсивной терапии в частной клинике в городе Сан-Мигель-де-Тукуман, говорится в сообщении.
У всех троих умерших выявлены сопутствующие заболевания. Профессор Деви Шридхар, заведующая кафедрой глобального здравоохранения в Эдинбургском университете говорит, что ситуация вызывает беспокойство, и ученым необходимо больше данных.
Она также отметила, что это показывает коллективную уязвимость перед опасными патогенами. Вспышка в любой части мира, если ее сразу не сдержать, может быстро распространиться с учетом авиаперелетов и торговли.
По данным Министерства здравоохранения провинции Тукуман, в первых шести случаях были симптомы, включая лихорадку, мышечную боль, боль в животе и затрудненное дыхание.
Двое из этих пациентов скончались, трое были госпитализированы, а еще один находился в хорошем состоянии в изоляции дома.
Луис Медина Руис, министр здравоохранения Тукумана, заявил, что у всех пациентов было «тяжелое респираторное заболевание» и пневмония в обоих легких, которая на рентгенограмме выглядела как COVID-19.
Опубликовано: Светлана Репина
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