Жаркая погода повышает риск образования камней в почках
Более высокие температуры, связанные с климатическим кризисом, повысят риск образования камней в почках в ближайшие десятилетия.
Мочекаменная болезнь – это патологическое состояние, вызванное твердыми отложениями минералов, образующимися в концентрированной моче . Они вызывают боль при прохождении через мочевыводящие пути.
Согласно новому исследованию Детской больницы Филадельфии (CHOP), более частые и интенсивные волны тепла, вероятно, увеличат частоту мочекаменной болезни и нагрузку на системы здравоохранения.
За последние 20 лет увеличилось число диагностированных камней в почках, особенно среди женщин и подростков. Предыдущие исследования показали, что более высокие температуры воздуха увеличивают риск.
Доктор Грегори Э. Тасиан, лечащий детский уролог и ведущий автор исследования говорит, что глобальное потепление окажет значительное влияние на здоровье человека.
Он отметил, что педиатрические исследователи обязаны изучить влияние изменения климата на здоровье человека, поскольку сегодняшние дети будут жить в этой реальности в будущем.
Сейчас невозможно с уверенностью предсказать, как будущая политика замедлит или ускорит выбросы парниковых газов и антропогенное изменение климата, какими будут дневные температуры.
Но нынешний анализ подтверждает, что риск мочекаменной болезни возрастет с потеплением климата.
Опубликовано: Светлана Репина
-
Россия пожаловалась, что Лаврову не дают визу для поездки на встречу ООН в Нью-Йорк
Россия запросила у США 56 виз, чтобы позволить министру иностранных дел России Сергею Лаврову и его делегации поехать в Нью-Йорк на ежегодную встречу мировых лидеров в Организации Объединенных Наций, но не получила ни одной.Подробнее...
-
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Медведев заявил, что Россия может прекратить поставки газа в Европу
Количество браков в Китае упало до рекордно низкого уровня
Шольц заявил о необходимости переговоров с Путиным и поиском компромисса с Россией
Леа Мишель говорит, что она не против, что Тони не подходит для «Смешной девочки»: "Мне действительно все равно"
Путин выступит с экстренным заявлением к общественности и жестким предупреждением Западу