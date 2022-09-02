Жаркая погода повышает риск образования камней в почках

Более высокие температуры, связанные с климатическим кризисом, повысят риск образования камней в почках в ближайшие десятилетия.

Мочекаменная болезнь – это патологическое состояние, вызванное твердыми отложениями минералов, образующимися в концентрированной моче . Они вызывают боль при прохождении через мочевыводящие пути.

Согласно новому исследованию Детской больницы Филадельфии (CHOP), более частые и интенсивные волны тепла, вероятно, увеличат частоту мочекаменной болезни и нагрузку на системы здравоохранения.

За последние 20 лет увеличилось число диагностированных камней в почках, особенно среди женщин и подростков. Предыдущие исследования показали, что более высокие температуры воздуха увеличивают риск.

Доктор Грегори Э. Тасиан, лечащий детский уролог и ведущий автор исследования говорит, что глобальное потепление окажет значительное влияние на здоровье человека.

Он отметил, что педиатрические исследователи обязаны изучить влияние изменения климата на здоровье человека, поскольку сегодняшние дети будут жить в этой реальности в будущем.

Сейчас невозможно с уверенностью предсказать, как будущая политика замедлит или ускорит выбросы парниковых газов и антропогенное изменение климата, какими будут дневные температуры.

Но нынешний анализ подтверждает, что риск мочекаменной болезни возрастет с потеплением климата.