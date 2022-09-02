15-летний сын Бритни Спирс Джейден рассказал, почему он не присутствовал на ее свадьбе: "Я рад за них"
Джейден рассказал об отношениях между ним и братом Шоном Престоном и Бритни Спирс в интервью Daily Mail.
"Я действительно рад за них, но она пригласила не всю семью, и потом, если бы это были только я и Престон, я просто не понимаю, как эта ситуация могла закончиться хорошими отношениями".
40-летняя Спирс по-прежнему отчуждена от членов своей семьи, включая родителей Джейми и Линн Спирс и братьев и сестер Джейми Линн и Брайана.
За день до свадьбы Спирс и Асгари 10 июня Марк Винсент Каплан, давний адвокат Федерлайна, подтвердил PEOPLE, что мальчики не будут присутствовать на свадьбе.
"Они счастливы за свою маму и надеются, что у Сэма и Бритни начинается прекрасное будущее вместе", - говорит он. "Это их ночь, и они не хотели отнимать у них".
Опубликовано: Ангелина Крент
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