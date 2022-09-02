Песня Ивана Урганта "Сектор приз" посвящена "Полю чудес" и содержит нецензурную лексику
Новый проект создавался Ургантом в паре с рэпером ЛСП. В тексте песни есть упоминание о "старом лисе" - Леониде Якубовиче, а также встречаются бранные выражения.
Иван Ургант не так давно вернулся в Россию и презентовал в социальных сетях новую песню, которую он написал вместе с рэпером ЛСП.
Ургант выступил соавтором текста и гитаристом. Музыкальный проект "Сектор приз" посвящен знаменитой телепередаче Леонида Якубовича "Поле чудес".
Слова из припева песни:
«Сектор приз! Старый лис усмехается в усы. На мой риск крутит барабан, барабан, барабан. Но банкротам никогда не выпадает сектор приз».
До этого Иван Ургант принимал участие еще в одном творческом проекте - это были съемки клипа "Ночной каприз" Паулины Андреевой. Сам он выступил под псевдонимом Гриша Ургант.
Музыкант Иван Ургант - один из неугодных музыкантов "черного списка", которые эмигрировали из страны по политическим убеждениям после начала военной операции на Украине.
Известный телеведущий некоторое время жил в Израиле. В начале августа Ургант вернулся в Россию. По поводу своего отъезда из страны он сообщил, что находился в отпуске.
Опубликовано: Храмова Оксана
-
Россия пожаловалась, что Лаврову не дают визу для поездки на встречу ООН в Нью-Йорк
Россия запросила у США 56 виз, чтобы позволить министру иностранных дел России Сергею Лаврову и его делегации поехать в Нью-Йорк на ежегодную встречу мировых лидеров в Организации Объединенных Наций, но не получила ни одной.Подробнее...
-
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Медведев заявил, что Россия может прекратить поставки газа в Европу
Количество браков в Китае упало до рекордно низкого уровня
Шольц заявил о необходимости переговоров с Путиным и поиском компромисса с Россией
Леа Мишель говорит, что она не против, что Тони не подходит для «Смешной девочки»: "Мне действительно все равно"
Путин выступит с экстренным заявлением к общественности и жестким предупреждением Западу