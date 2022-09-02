Песня Ивана Урганта "Сектор приз" посвящена "Полю чудес" и содержит нецензурную лексику

Новый проект создавался Ургантом в паре с рэпером ЛСП. В тексте песни есть упоминание о "старом лисе" - Леониде Якубовиче, а также встречаются бранные выражения.

Иван Ургант не так давно вернулся в Россию и презентовал в социальных сетях новую песню, которую он написал вместе с рэпером ЛСП.

Ургант выступил соавтором текста и гитаристом. Музыкальный проект "Сектор приз" посвящен знаменитой телепередаче Леонида Якубовича "Поле чудес".

Слова из припева песни:

«Сектор приз! Старый лис усмехается в усы. На мой риск крутит барабан, барабан, барабан. Но банкротам никогда не выпадает сектор приз».

До этого Иван Ургант принимал участие еще в одном творческом проекте - это были съемки клипа "Ночной каприз" Паулины Андреевой. Сам он выступил под псевдонимом Гриша Ургант.

Музыкант Иван Ургант - один из неугодных музыкантов "черного списка", которые эмигрировали из страны по политическим убеждениям после начала военной операции на Украине.

Известный телеведущий некоторое время жил в Израиле. В начале августа Ургант вернулся в Россию. По поводу своего отъезда из страны он сообщил, что находился в отпуске.