Итальянцы демонстративно сжигают счета на оплату электроэнергии
Повышение тарифов на электричество в Италии привело к бунту населения. Люди стали массово сжигать счета прямо на улица Неаполя, показывая свое возмущение.
Итальянцы выходят на улицы Неаполя и устраивают костры из счетов на электроэнергию.
К таким акциям протеста привело чрезмерное повышение тарифов на оплату за пользование электричеством.
Участники движения безработных провели митинг против значительного подорожания электроэнергии в стране, на нем граждане демонстративно сжигали последние счета за коммунальные услуги.
Из слов протестующих:
"Мы устали от обещаний. Мы ждали работу годами, и сегодня не можем платить эти цифры, которые увеличились втрое "
По утверждению одного из митингующих, его семейство в таких условиях вынуждено буквально бороться за выживание.
Счета, которые выставили для него коммунальные службы, стали неподъемны.
На фоне всеобщего подъема цен на энергоносители в Европе в 101 стране мира возникла реальная угроза усиления массовых протестов.
Опубликовано: Храмова Оксана
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