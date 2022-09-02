Итальянцы демонстративно сжигают счета на оплату электроэнергии

Повышение тарифов на электричество в Италии привело к бунту населения. Люди стали массово сжигать счета прямо на улица Неаполя, показывая свое возмущение.

Итальянцы выходят на улицы Неаполя и устраивают костры из счетов на электроэнергию.

К таким акциям протеста привело чрезмерное повышение тарифов на оплату за пользование электричеством.

Участники движения безработных провели митинг против значительного подорожания электроэнергии в стране, на нем граждане демонстративно сжигали последние счета за коммунальные услуги.

Из слов протестующих:

"Мы устали от обещаний. Мы ждали работу годами, и сегодня не можем платить эти цифры, которые увеличились втрое "

По утверждению одного из митингующих, его семейство в таких условиях вынуждено буквально бороться за выживание.

Счета, которые выставили для него коммунальные службы, стали неподъемны.

На фоне всеобщего подъема цен на энергоносители в Европе в 101 стране мира возникла реальная угроза усиления массовых протестов.